pichorbello – live in concert 2026, 01., 02., 09. und 10.01.26

pichorbello schafft es während der Konzerte, alle Genres der Musik in einen einzigartigen Mix zu verpacken. Ob Bohemian Rhapsody von Queen, Nessun Dorma von Giacomo Puccini oder Uptown Funk von Bruno Mars – diese Mischung begeistert alle Generationen. Egal ob laut oder leise, lebhaft oder ruhig – bekannte und unbekannte Arrangements werden mehrstimmig oder in Solopassagen leidenschaftlich präsentiert. Auch mit Choreografien zu einzelnen Songs hebt sich die Bühnenshow deutlich davon ab, was allgemein unter Chorgesang verstanden wird. Das Konzept aus Gesang, Choreografie und Lichtshow erschafft die ganz besondere Stimmung der Neujahrskonzerte.

Do. 1. Januar, 17 Uhr, Fr. 2. Januar, 19.30 Uhr, Kultura, Öhringen

Fr. 9. Januar, 19.30 Uhr, Großer Kursaal, Bad Mergentheim

Sa. 10. Januar, 19.30 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall

Karten unter www.reservix.de oder unter 0761-888 499 99, www.pichorbello-online.de