pichorbello – live in concert 2027, 01., 02., 08. und 09.01.27

pichorbello live – das bedeutet jedes Mal Emotionen pur und eine Leidenschaft, die mitreißend ist und keinen auf den Plätzen hält. pichorbello schafft es während der Konzerte, alle Genres der Musik in einen einzigartigen Mix zu verpacken. Ob Pinball Wizard von The Who, Barcelona von Freddie Mercury oder Vincent von Sarah Connor – diese Mischung begeistert alle Generationen. Egal ob laut oder leise, lebhaft oder ruhig, bekannte und unbekannte Arrangements werden mehrstimmig oder in Solopassagen leidenschaftlich präsentiert. Und nicht nur stimmlich weiß der Chor zu überzeugen. Auch mit Choreografien zu einzelnen Songs hebt sich die Bühnenshow deutlich davon ab, was allgemein unter Chorgesang verstanden wird. Das ­Konzept aus Gesang, Choreografie und Lichtshow erschafft die ganz besondere Stimmung der Neujahrskonzerte von pichorbello und begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue. So ist es kein Wunder, dass die Chormitglieder regelmäßig mit tosendem Applaus und Standing Ovations vom ­begeisterten Publikum gefeiert werden. Karten erhältlich ab sofort bei allen Reservix Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de oder unter der ­Reservix Tickethotline: 0761 888 499 99.

Fr. 1. und Sa. 2. Januar, 17 Uhr und 19.30 Uhr, Kultura Öhringen, Fr. 8. Januar, 19.30 Uhr, Kursaal, Bad Mergentheim, Sa. 9. Januar, 19.30 Uhr, Kulturscheune Schwäbisch Hall, www.pichorbello-online.de