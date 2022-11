pichorbello Neujahrskonzerte 2023

Es ist soweit, das traditionelle pichorbello Neujahrskonzert kann 2023 wieder stattfinden. Der Ernsbacher Chor ist am 1. Januar und 2. Januar in der Kultura in Öhringen und am 13. Januar im Kursaal in Bad Mergentheim zu hören.

Eins, zwo, drei, vier Schritte nach links! Schultern zweimal hoch und runter, zwo, drei und »woh«!! – Prima klappt das schon, ein bisschen synchroner könnte es sein. Aber es sind noch ein paar Proben bis zum Auftritt. Da kommt auch schon Chorleiter Uli Dachtler in die Ernsbacher Pachthofscheuer gestürmt. Die Choreografie Proben sind damit für heute abgeschlossen, jetzt werden die Noten ausgepackt und die Stimmbänder warm gesungen.

Endlich hat der Ernsbacher Chor wieder ein Ziel vor Augen. Endlich wird wieder für einen Auftritt geprobt. Man spürt, wie motiviert alle sind. Die Coronazeit und die bekannten Einschränkungen hatten eine gewisse Monotonie mit sich gebracht. Als im Frühjahr klar war, dass ganz normal in Präsenz geprobt werden darf, kam Schwung in den Chor. Schnupperproben wurden ausgelobt und neue Sängerinnen und Sänger konnten gewonnen werden. Im Oktober fiel die Entscheidung: »Ja, wir wagen es, 2023 machen wir Neujahrskonzerte.« Und seither ist der frühere Arbeitseifer wieder ausgebrochen.

»Das ist Rock‘n Roll! Da müssen die Blusen schmelzen!«, brüllt Dachtler den Sopranen entgegen, als diese seiner Meinung nach nicht die richtige Stimmung des Songs rüberbringen. »Nochmal ab Takt 25.«

»Es macht richtig viel Spaß in den Proben, klar ist es ein Stück Arbeit, bis alle Texte sitzen, die Töne stimmen und die Choreografie läuft. Aber in aller erster Linie macht es Spaß«, so Sängerin Heike Limbach. Das spürt man: Es wird zwischen den Liedern gescherzt und gelacht und beim Singen sprühen die Funken.

Das ist es, was letztlich auch dem Publikum während eines Konzertes so viel Freude bereitet. Der berühmte Funke springt über. Die Zuhörenden werden mitgerissen, klatschen und wippen, singen und träumen. Das Konzert wird zum Erlebnis. Es wird ein Abend, an dem jeder für sich Gedanken und Gefühle wahrnimmt, an dem man beschwingt und fröhlich nach Hause geht und innerlich wie äußerlich strahlt. Und dann ist da eben noch dieser Stilmix. pichorbello ist kein souliger Gospelchor, kein reiner Rock- und Popchor und auch kein klassischer Kirchenchor. Nein, pichorbello ist all das und noch mehr: Silbermond geht Hand in Hand mit Schubert, Queen und Deep Purple treffen auf Glen Miller und so seltsam das im ersten Moment erscheint, es ist das Erfolgsrezept. Das und die unbestechliche Bühnenpräsenz, die gelebten Emotionen, die spürbare Leidenschaft, machen die pichorbello Neujahrskonzerte zu einem besonderen Erlebnis.

Die begehrten Karten sind seit dem 1. November erhältlich, bei allen Reservix Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und über die Reservix Tickethotline: 01806 700 733.

pichorbello Neujahrskonzerte 2023, So. 1. Januar, 17 Uhr und Mo. 2. Januar, 19.30 Uhr, Kultura Öhringen, Fr. 13. Januar, 19.30 Uhr, Kursaal Bad Mergentheim, www.pichorbello-online.de