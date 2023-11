pichorbello Neujahrskonzerte 2024

Musik macht glücklich, Gebäck auch: Wie bei einem sehr vertrauten Rezept für die liebsten Weihnachtsplätzchen, kommt es auch bei einem pichorbello-Konzert auf die einzelnen Zutaten an. Sorgfältig ausgewählt, regional gesucht und gefunden sowie qualitativ fein abgestimmt, erzielt man das beste Ergebnis.

Die Diplom-Designerin Antje Rudolph aus Öhringen entwirft in ihrem »Werkraum.Büro für Gestaltung« das Layout für die Plakate und Flyer, die alle Informationen über die Veranstaltungen in die Region hinaustragen.

Norbert Frank und seine Verlagsfamilie veröffentlichen im MORITZ die Werbung, damit alle Leser nach ihrem Geschmack entscheiden können, in welchen Genuss sie sich begeben möchten.

Nun gärt die Werbung wie die Hefe in einem guten Hefeteig und die Veranstaltung bekommt erst mit der Zeit die richtige Größe und Aufmerksamkeit.

Der musikalische Leiter Uli Dachtler würzt die Proben mit Vergleichen aus dem Alltagsleben. Er motiviert den Chor geduldig, alles nochmal und ein weiteres Mal zu versuchen, bis es den Ansprüchen gerecht wird und aus den einzelnen Stimmen Musik mit Emotionen wird.

Die Bassgitarre zupft souverän Lou Hank, der in seiner Musikschule »Musik inTakt« in Öhringen sein Wissen, sein Können und seine Erfahrung bereitwillig an wissbegierige Kinder und Erwachsene weitergibt. Für den richtigen Rhythmus sorgt mit viel Gefühl Mario Finkbeiner aus Schwäbisch Hall. Auch er gibt Unterricht für Schlaginstrumente an der städtischen Musikschule.

Alles ins rechte Licht setzt Michael Hammel mit seinem Team von media:system aus Öhringen.

Geräuschlos wird auf der Bühne und dahinter gearbeitet. Auch die Ausstattung der Tontechnik bringt media:system mit. So kann der Tontechniker Steffen Szautner die einzelnen Chorstimmen zu einem Klang für die Ohren der Zuhörer zubereiten.

Das Zusammenwirken aller einzelnen Menschen erzeugt die besondere Atmosphäre eines pichorbello Konzertes. Doch das Wichtigste fehlt noch: Das Publikum! Karten bekommt man bei der Reservix-Vorverkaufsstelle des Vertrauens oder auch ganz einfach über www.reservix.de. Ebenso genügt ein Anruf unter: 0761 888 499 99 und das Konzert ist perfekt. Der Genuss des Konzertes erzeugt eine Zufriedenheit und ein Hochgefühl wie es nur der Verzehr des Lieblingsgebäcks kann. Einfach mal probieren. Das Team, die Chormitglieder und alle Mitwirkenden freuen sich schon auf ihr Publikum.

pichorbello Neujahrskonzerte 2024

Mo. 1. und Di. 2. Januar, 17 und 19.30 Uhr, Kultura Öhringen

Fr. 12. Januar, 19.30 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall

Sa. 13. Januar, 19.30 Uhr, Kursaal, Bad Mergentheim

www.pichorbello-online.de