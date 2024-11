pichorbello Neujahrskonzerte 2025 in Öhringen, Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim

Volle Konzertsäle, motivierte Sängerinnen und Sänger, ein humorvoller Chorleiter, eine gut aufeinander abgestimmte Band, Lichtspiele die die Songs umrahmen: Es ist Zeit für pichorbello Neujahrskonzerte in Öhringen, Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim.

Eine intensive Vorbereitung auf die vier Neujahrskonzerte in Öhringen, Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim gehört seit jeher zum straffen Zeitplan des 4. Quartals der Sängerinnen und Sänger von pichorbello und ihrem Chorleiter Uli Dachtler. Das Probewochenende im Oktober 2024 fand in der Heimvolkshochschule Hohebuch statt, wo für den Chor ein großer Raum mit Klavier und viel Platz zum Bewegen zur Verfügung stand. Dieses Jahr war ein besonderer Gast als Gesangscoach eingeladen: Jan Bürger, Countertenor von der A-capella-Gruppe Maybebop. Fünf Jahre nach der ersten Kontaktaufnahme mit ihm war es der ersten Vorsitzenden Heike Limbach gelungen ihn von Hamburg nach ­Hohenlohe zu holen.

Die Fahrt mit der Bahn von Nord nach Süd verlief für ihn ohne Zwischenfälle und längere Wartezeiten. Die Fahrt mit dem Auto vom Waldenburger Bahnhof nach Hohebuch dagegen war wegen der Baustellen viel abenteuerlicher. Glücklicherweise war es bei der Anreise schon dunkel und am ­nächsten Tag konnte die in Sonnenschein getauchte Natur alles wieder gut machen. Die Probentage begannen für pichorbello mit Yoga entspannt sportlich. Mit Hüpfen, Dehnen und Strecken wurde der Körper geweckt und auf den langen Tag vorbereitet. Dabei durfte auf dem körpereigenen Ton, der in jedem von uns schlummert, gesummt und gebrummt werden.

Jan Bürger hatte einen eigens für pichorbello arrangierten Song im Gepäck, welcher gemeinsam ­erarbeitet wurde. Da war es vorbei mit der Freiheit innerhalb der eigenen Tonlage. Nun mussten die Töne präzise in Höhe, Timing, Lautstärke und dem richtigen Gefühl kommen, damit die einzelnen Stimmen zusammen ein Chor werden können und in den Ohren des Publikums angenehm klingen. Ist die Musik erstmal dort angekommen, löst sie in ­jedem Menschen etwas anderes aus. Von tiefer Traurigkeit und Wehmut über Spaß am Moment im Hier und Jetzt bis zu überschwänglicher Lebensfreude für alles was noch kommt, ist jede denkbare Reaktion von Körper und Geist möglich. Das ­pichorbello Neujahrskonzert bietet ein besonderes Abenteuer zum Start von 2025. Dort ist Chorgesang zu hören, der lange nachklingt.

pichorbello Neujahrskonzerte

Mi. 1. und Do. 2. Januar, 17 bzw. 19.30 Uhr, Kultura,Öhringen

Fr. 10. Januar, 19.30 Uhr, Großer Kursaal, Bad Mergentheim

Sa. 11. Januar, 19.30 Uhr,Neubausaal, Schwäbisch Hall

www.pichorbello-online.de

Karten gibt es ab sofort bei -allen Reservix Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de oder unter der Reservix

Tickethotline: 0761-888 499 99.

Für Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte gibt es 50% Ermäßigung.

MORITZ verlost 1x2 Tickets für den 1., 10. und 11. Januar.