Pinocchio, 01. bis 30.08.26

Wenn der Holzschnitzer Geppetto aus Sehnsucht nach einem Kind eine Holzpuppe erschafft, beginnt eines der bekanntesten Märchenabenteuer: Pinocchio erwacht durch die Magie der Blauen Fee zum Leben. Als neugieriger und übermütiger kleiner Kerl muss er lernen, Verantwortung zu übernehmen, um ein echter Mensch zu werden. Auf seinem Weg begegnet er listigen Gestalten wie Kater und Füchsin und erlebt zahlreiche Abenteuer. Im Bauch eines riesigen Wals findet er schließlich seinen Vater Geppetto wieder. Ob beide die Flucht schaffen und Pinocchio sein Ziel erreicht, zeigt dieses lebendiges Theatererlebnis von Regisseurin Christine Hofer.

Sa. 1. August bis So. 30. August, Theatersommer, Ludwigsburg, www.theatersommer.net