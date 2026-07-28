Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet, 15.08.26

Mit mehr als 4000 Konzerten in Europa zählt Pippo Pollina zu den bedeutendsten italienischen Liedermachern seiner Generation. Seit über 35 Jahren begeistert er sein Publikum mit außergewöhnlicher Kreativität und einem vielseitigen musikalischen Ausdruck. Ob poetische Balladen, gesellschaftskritische Lieder oder kraftvolle Rocksongs: Pollinas Texte zeichnen sich stets durch Feingefühl, Tiefe und eine besondere Sensibilität aus. Mit seiner warmen, rauen Stimme verbindet Pollina persönliche Geschichten, politische Gedanken und die Schönheit der Musik zu intensiven Live-Erlebnissen. Für ihn bleibt Musik vor allem eines: ein wertvolles Geschenk.

Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet, Sa. 15. August, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de