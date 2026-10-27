Pippo Pollina in Eislingen, 04.11.26

Der sizilianische Musiker Pippo Pollina zählt seit mehr als drei Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen der europäischen Singer-Songwriter-Szene. In Eislingen präsentiert Pollina gemeinsam mit dem Quartetto Arcustico sein neues Projekt. Cécile Grüebler am Cello, Pianistin Elisa Sandrini, Perkussionist Gionata Colaprisca und Klarinettist Roberto Petroli begleiten ihn dabei und verleihen den Songs eine kammermusikalische Note. Im Mittelpunkt stehen Pollinas charakteristische Kompositionen, getragen von feinen Arrangements und dem Zusammenspiel der fünf Musiker. So entsteht ein Konzert zwischen Singer-Songwriter-Tradition und klassischer Klangästhetik.

Pippo Pollina, Mi. 4. November, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de