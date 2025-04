Poems On The Rocks in Mosbach, 24.5.25

Im Jahre 2004 bringen Poems On The Rocks, eine Formation aus dem Raum Stuttgart, als eine der ersten in Deutschland, ein neues Musikkonzept auf die Bühne: Rockmusik mit deutschen Übersetzungen der geliebten englischsprachigen Rocksongs und deren oft kryptischen Inhalten. Und endlich erfuhr das Publikum, um was es in den Liedern eigentlich ging. Bei ihren Konzerten tauchen sie wieder tief in die Schatzkiste der Rockgeschichte ein und bringen neue hochkarätige Rockperlen auf die Bühne. Es wird die 5. Zeitreise sein.

Sa. 24. Mai, 20 Uhr, fideljo, Mosbach

www.fideljo.de