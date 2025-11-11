Poetry Slam in Mosbach, 20.11.25

Inzwischen ist der Mosbacher Poetry Slam eine feste Größe im Mosbacher Kulturkalender. Kein Artiges Zuhören und Klatschen, sondern gebündelte Poetry-Power! Ein Mikrofon, sieben Minuten Sprechzeit und eine textbunte Mischung aus Wortakrobatik, Lyrik, Geist, Klamauk und Euphorie – das sind die Erfolgszutaten der Poetry Poesie.

Freche und tiefsinnige Texte von der Bühne – fröhliches Buhen und Klatschen aus dem Publikum. Das Publikum kann und soll es sich jedoch nicht bequem machen. Hier entscheidet das Publikum über die Qualität des Vorgetragenen. Auch nach 12 absolvierten Slams hält die Begeisterung bei Künstler:Innen und Zuschauer:Innen an und trägt somit auch weiterhin zur Popularität dieses Formats bei.

Do. 20. November, 20 Uhr, fideljo, Mosbach, www.fideljo.de