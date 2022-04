„5 Slammer – 1 Special Act“: Unter diesem Motto treten am 14. Mai 2022 im Audi Forum Neckarsulm fünf Poetry Slammer mit ihren selbst verfassten Texten gegeneinander an. Im Anschluss entscheidet das Publikum über die Siegerin oder den Sieger des Abends. Der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt der UNO-Flüchtlingshilfe zugute. Das Audi Forum Neckarsulm beteiligt sich damit an der aktuellen Belegschaftsspende zugunsten der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine.

Zu Gast sind folgende fünf Künstler_innen:

Agnes Maier, mehrfache Staats- und Landesmeisterin im Poetry Slam, ist Hebamme, Spiegel-Kolumnistin sowie Herausgeberin der Bücher „Veni, Vidi, Vulva“ und „Charmegefühl“.

Dalibor Markovic, Poetry Slammer aus Frankfurt, ist leidenschaftlicher Musiker und begleitet seine Texte durch Beatbox-Einlagen.

Daniel Wagner, siebenmaliger Finalist der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften, verarbeitet auch politische Themen in seinen Werken.

Rainer Holl, Poetry Slammer, Kabarettist und Comedian aus Rheinland-Pfalz, lässt sich gerne über „Erste-Welt-Probleme“ aus und gibt hilfreiche Tipps für ein erfolgloses Leben.

Jule Weber steht seit über zehn Jahren auf deutschen Slam-Bühnen und wurde 2019 mit dem Tullyaward als beste deutschsprachige Poetin ausgezeichnet. Ihr erstes eigenes Soloprogramm heißt „Andromeda“.

Außer Konkurrenz ist an diesem Abend Jonas Klee, mehrfacher Rap-Slam-Meister aus Köln, zu sehen. Unter dem Künstlernamen „Quichotte“ ist er seit mehr als zwanzig Jahren als Poetry Slammer, Autor, Comedian und Rapper aktiv. Durch das Programm führt der Slam-Poet und Moderator Johannes Elster.

Termin und Ort:

Samstag, 14.05.2022, 20:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr

Eintritt 22/11 EUR zzgl. Gebühren

Audi Forum Neckarsulm

Vorverkauf

Online-Kartenbestellung:

https://audiforum.reservix.de/p/reservix/group/399130