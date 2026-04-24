Luise Kinseher blickt auf 35 Jahre Bühnenerfahrung zurück: Acht Kabarettprogramme, zahlreiche Preise und Auszeichnungen – nun ist es Zeit für Neues. In ihrem Jubiläumsprogramm »Endlich Solo« überlässt sie anderen die Bühne und rückt selbst eine ihrer bekanntesten Figuren in den Mittelpunkt: Mary from Bavary. War diese bislang nur für Gastauftritte zu sehen, füllt sie nun den gesamten Abend. »Endlich Solo« ist ein Pointenfeuerwerk voller Witz, überraschender Momente und purer Unterhaltung – eine echte Lachoffensive, die Kinseher selbst staunen lässt. Ein Abend, der Kabarett, Spielfreude und Jubiläumsglanz vereint und das Publikum begeistert.

Luise Kinseher, Sa. 9. Mai, 20 Uhr, Schloss Scheune, Essingen,

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