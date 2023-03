Pop-Ikone Avril Lavigne rockt in der Porsche Arena

Pop-Ikone rockt in der Porsche Arena

Mit Avril Lavigne kehrt einer der größten Popstars und Idole des 21. Jahrhunderts zurück auf die Bühne. Lavigne ist 18 Jahre alt, als sie 2002 mit ihrem Debütalbum »Let Go« über Nacht zum Weltstar wird. Das Album braucht keine sechs Monate, um vierfach Platin zu erreichen. Alle Singleauskopplungen – »Complicated«, »Sk8er Boi«, »I’m With You« – prägen eine ganze Generation. Mit ihrem aktuellen Album und mittlerweile sechsten Studioalbum »Head Above Water« im Gepäck ging Lavigne bereits im vergangenen in Nordamerika auf Tour. Jetzt wagt sie den Sprung über den großen Teich. »Wir hatten eine großartige Zeit auf der Tour durch die USA! Jeden Abend in die Gesichter meiner Fans zu sehen und ihre Energie zu spüren, war genau das, was ich nach dieser Zeit gebraucht habe. Gemeinsam mit dem Publikum zu singen bringt mir so viel Glück,« erklärt Lavigne strahlend. alh

Avril Lavigne, Fr. 28. April, 20 Uhr, Porsche-Arena, Stuttgart,

