Pop-Sensation Tate McRae beehrt Stuttgart, 13.05.25

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriterin Tate McRae hat in kürzester Zeit eine beeindruckende internationale Bekanntheit erlangt und wurde für zahlreiche angesehene Auszeichnungen nominiert, darunter ein Billboard Music Award, ein People’s Choice Award und nicht weniger als vier iHeartRadio Music Awards. Die zwanzigjährige Tate McRae hat über Nacht die gesamte westliche Musikwelt erobert und verzeichnet mittlerweile auf den großen Streaming-Plattformen Klickzahlen im Milliardenbereich. Durch ungefilterte Lyrik und rohe Emotionen stellt ihr neues Album »So Close To What« die Reise des Erwachsenwerdens dar, wenn sich der Weg vor einem unendlich anfühlt, und das Ziel immer schwerer zu erreichen ist. Es ist eine introspektive Erkundung der Selbstfindung, der Liebe sowie der Suche nach dem Gleichgewicht in Momenten der Unsicherheit.

Tate McRae, Di. 13. Mai, 19.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.stuttgart-live.de