Porträtshow mit Torwartlegende Sepp Maier, 23.10.25

Mit 706 Pflichtspielen ist Sepp Maier Rekordspieler des FC Bayern München. 17 Jahre lang stand er im Tor des Vereins und gewann dabei sämtliche nationalen und internationalen Titel. Auch in der deutschen Nationalmannschaft hinterließ er bleibenden Eindruck: Zwischen 1966 und 1979 wurde er Europameister (1972) und Weltmeister (1974). Nach seiner aktiven Karriere prägte Maier den Fußball weiterhin als Torwarttrainer. In der Porträtshow mit dem Musiker und Moderator Tobias Bücklein wird Maier von seiner Zeit als Spieler und Trainer erzählen, über Entwicklungen im Profifußball sprechen und auch Einblicke in seine weniger bekannte musikalische Seite geben. Für Bücklein ist das Gespräch eine besondere Begegnung: Als Jugendlicher hing der Starschnitt seines Idols Sepp Maier über dem Bett – eine Verbindung, die diesem Abend eine persönliche Note verleiht.

Sepp Maier live, 23. Oktober, 19.30 uhr, Festhalle Unterkochen, Aalen, www.expeditionleben.com