Prächtige Roben & rauschende Feste - Rokoko-Festspiele in Ansbach

Am ersten Juliwochenende entführt Ansbach seine Besucher in das galante 18. Jahrhundert. Musik und Tanz, die markgräfliche Reiterei, Hofdamen in feinen Roben und stattliche Kavaliere lassen die Zuschauer der Rokoko-Festspiele im einmaligen Hofgarten von Freitag, den 29. Juni bis Dienstag, den 3. Juli in eine längst vergangene Epoche eintauchen.

Am Freitagabend führt der Hofmarschall durch das historische Galadiner. Anschließend mischen sich beim »Sommerlichen Maskenfest« allerlei Adlige in bezaubernden Kostümen und mit venezianischen Masken unter allerhand fahrendes Volk. Ein buntes Feuerwerk beschließt das Fest.

Am Samstagvormittag laden Musik, Tanz und allerhand Vorführungen zum »Barocken Leben in der Stadt« an verschiedene Plätze in die Innenstadt ein. Am Samstagabend lockt erneut das historische Gala-diner mit kulinarischen Genüssen wie im 18. Säculum. Im Anschluss zelebriert der Hofstaat ein rauschendes Fest anlässlich der »Markgräflichen Hochzeit« des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich mit Friederike Luise. Fontänen und Kaskaden eines Barockfeuerwerks erleuchten dabei die Fassade der Orangerie zu festlichen Klängen.

Zu den Veranstaltungen am Sonntag findet auch der Tag der Franken in Ansbach statt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in Anwesenheit des Markgrafen findet die festliche Eröffnung des Tages der Franken mit großer Feldmusik statt. Hofpauker, Dragoner und Jäger präsentieren klingendes Spiel in prächtigen Uniformen.Auf das Prächtigste vergnügen können sich die Besucher am Sonntagnachmittag bei der »Fürstlichen Gartenlust« mit Vorführungen von Gauklern, Jagdfalken, Reitern und Tänzern. Auch Kinder kommen hierbei auf ihre Kosten mit Kutschfahrten oder Micht-mach-Aktionen. Zum Tag der Franken ist diese Veranstaltung kostenfrei.

Im prachtvollen Innenhof der Residenz unterhält am Montagabend das Theater Ansbach die Besucher mit der Komödie »Tartuffe oder der Betrüger« von Molière, bevor am Dienstagabend die Schlosshof-Serenade den musikalischen Abschluss der Ansbacher Rokoko-Festspiele bildet.

Begleitet werden die Veranstaltungen durch vertiefende Stadtführungen. Am Freitag- und Samstagnachmittag kann sich der Besucher mit kundigen Gästeführern »Auf die Spuren der Hohenzollern« begeben oder am Samstagnachmittag im Rahmen der Hofgartenführung »Hofgarten Ansbach – ein barockes Juwel« die Szenerie und Gartenkunst bestaunen.

Sophia Budschewski

Rokoko-Festspiele

Fr. 29. Juni bis Di. 3. Juli, Ansbach

www.ansbach.de