Prinzessin Piparella und die 24 Ritter, 16.10.25

Es war einmal eine Prinzessin namens Piparella. Mal war sie fröhlich, mal traurig. Sie konnte flink laufen, hoch springen und vor allem: köstliche Zuckerkuchen backen. »Wer mich heiraten will, muss zuerst drei Prüfungen bestehen!«, bestimmte sie – und ihr Vater gab dem Wunsch statt. Dreiundzwanzig Ritter wagten sich an die Aufgabe. Doch keiner bestand. Erst als der furchterregendste aller Ritter sie zur Frau nehmen sollte, erschien ein Prinz – ganz anders als die anderen. Denn er besaß eine besondere Gabe: Er konnte trösten. Das Puppentheaterstück vom Theater Knuth ist ein poetisches und humorvolles Spiel über Gefühle, Stärke und die Kunst, füreinander da zu sein. Hinter dem Theater Knuth stehen Franka und Andreas Kilger. Seit 2003 tourt das professionelle Ensemble erfolgreich durch Schulen, Kindergärten, Stadttheater, Kulturhäuser und Bibliotheken im In- und Ausland.

Prinzessin Piparella und die 24 Ritter, Do. 16. Oktober, 10 & 16 Uhr, Theaterwerkstatt, Schwäbisch Gmünd, www.theaterwerkstatt-gd.de