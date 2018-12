Programm der 37. Schlossfestspiele Zwingenberg

Nach dem großen Erfolg der letzten Zwingenberger Schlossfestspiele wurden am 5. Dezember Konzeption und Programm der kommenden 37. Festspiele von Rainer Roos, dem Intendanten und Dr. Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, vorgestellt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 7. Dezember, sodass die Tickets bereits als Weihnachtsgeschenke fungieren können. Für 2019 wurde wieder ein hochwertiges Programm konzipiert. Der Start der Zwingenberger Schlossfestspiele findet im kommenden Jahr noch einmal deutlich früher statt als 2018, bereits am 12. und 13. Juli geht es mit einer Neuauflage der Spanischen Nächte los. An zwei Sommerabenden werden die Musiker von „Paseo Flamenco y más“ ihr Publikum durch die Straßen Sevillas mitnehmen. Zu den Klängen von Gitarre, Saxofon, Akkordeon, Percussion und Gesang begibt man sich auf eine akustische Reise durch Spanien.

Am 21. Juli findet im Rahmen der Schlossfestspiele der 5. Familientag statt – „Figaros tollster Tag“ bereitet auf die große Oper des Jahres vor und bringt dem jüngeren Publikum das Musiktheater näher. Am 26. Juli folgt die Operetten-Gala, für die die „Original Wiener Strauss Capelle“ gewonnen werden konnte. Der Fokus des Abends liegt auf den bekannten Liedern aus „Die Fledermaus“.

Am 25., 27. und 28. Juli folgen dann die ebenso obligatorischen wie willkommenene Opernaufführungen: Abermals entschied man sich, ein Werk von Mozart aufzuführen. Der gefeierte Matias Tosi wird die Aufführungen von „Figaros Hochzeit“ nicht nur inszenieren, sondern auch selbst den Figaro mimen. In weiteren Rollen spielen und singen Kai Preussker (Graf Almaviva), Sonja Maria Westermann (Gräfin Almaviva) und Xenia von Randow (Susanna).

Als besonderes Highlight kann die Musicalaufführung gelten. Vom 31. Juli bis zum 4. August wird im Schlosshof das Musical „Artus – Excalibur“ von Frank Wildhorn und Ivan Menchell gespielt. Sascha Oliver Bauer ist für die Regie dieses gefeierten Musicals, das nun zum ersten Mal in Südwestdeutschland aufgeführt wird, zuständig. Als besonderer Star konnte Pia Douwes als Morgana gewonnen werden. Die niederländische Musicaldarstellerin wurde durch ihre Darstellung in der Titelrolle des Muscials „Elisabeth“ bekannt und gilt als eine der profiliertesten Musicaldarstellerinnen Europas. „Eine höhere Auszeichnung für die Zwingenberger Schlossfestspiele als das Mitwirken von Pia Douwes ist für uns nicht vorstellbar“, erläuterte Rainer Roos die Besetzung. Neben Douwes wirken auch Sascha Krebs als Lancelot und Jana Maria Gropp als Guinevere mit.

Fans der Schlossfestspiele und Musiktheaterbegeisterte können sich also schon auf ein beeindruckendes Sommerprogramm freuen.