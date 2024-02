57 Konzerte in fünf Landkreisen und 31 Städten – das Programm des 38. Hohenloher Kultursommers steht. Wie üblich setzen die Veranstalter auf die bewährte Mischung aus Klassik, Alter Musik und Weltmusik. Ab dem 1. Juni geht es los.

Traditionell ist die Vielseitigkeit das Markenzeichen des Hohenloher Kultursommers – und auch das, was ihn von anderen, ähnlichen Veranstaltungen in der Region abgrenzt. Das Motto "Musik ganz nah" wird hochgehalten und gelebt – mit außergewöhnlichen musikalischen Kombinationen und nicht minder außergewöhnlichen Spielstätten. 33 Konzerte finden im Hohenlohekreis, 16 im Landkreis Schwäbisch Hall, fünf im Main-Tauberkreis, zwei im Landkreis Heilbronn und eines im Landkreis Ansbach statt.

Ein besondere Highlight wird auch 2024 wieder die Eröffnung, wie gewohnt im ehrwürdigen Rittersaal des Schlosses Neuenstein am 1. Juni. Zu hören ist das Württembergische Kammerorchester Heilbronn mit namhaften Solisten der Wiener und Berliner Symphoniker: Daniel Ottensamer (Klarinette) und Stephan Koncz (Cello). Mit dem Titel "Brahms – The Hungarian" beleuchten sie die Anziehung ungarischer Volksmusik auf den Komponisten. Dies ist zugleich der Auftakt für einen Brahms-Schwerpunkt im Juni. Dieser Faden wird in der Monatsmitte wieder aufgegriffen. Bei den Hohenloher Brahmstagen kann man den Komponisten und Menschen Johannes Brahms ausgiebig kennenlernen, u.a. im Rahmen von Vorträgen, Gesprächsrunden, Musikbeispielen und Konzerten. Diese intensive musikalische Begegnung machen Pianist und Dirigent Dirk Joeres, Frank Schneider, Leiter der WDR Kulturbühne Köln sowie Geigerin Rebekka Hartmann möglich. Auch ein Orchesterkonzert am 15. Juni in Neuenstein mit Rebekka Hartmann und der Donau Philharmonie Wien ist Teil des Veranstaltungskonzepts. Dieses Konzertformat wird 2024 zum ersten Mal angeboten und funktioniert ideal als kultureller Kurzurlaub.

Für den Landkreis Schwäbisch Hall wird am 8. Juni auf Schloss Langenburg ein weiteres Eröffnungskonzert geboten. Zum Sommerprogramm des Alliage Quintett (Saxofone und Klavier) werden Arrangements zu Mendelssohns Sommernachtstraum, Auszüge aus Gustav Holsts Planeten-Zyklus oder eine Rhapsodie über George Bizets Oper „Carmen“ geboten.

Neben den drei regulären Standbeinen des Hohenloher Kultursommers bietet die Konzertreihe auch immer "einen Tupfer Jazz", wie Marcus Meyer, Geschäftsführer der Kulturstiftung Hohenlohe und Intendant des Kultursommers betont. Mit der Dutch Swing College Band gastiert ein Urgestein der europäischen Jazzszene am 7. Juni in Neuenstein – seit knapp 65 Jahren tourt die Formation durch die Welt. Am 23. Juni gibt es dann originalen Sound der Roaring Twenties im Hofgarten Kirchberg zu hören mit dem Original Prague Syncopated Orchestra, das seit 1974 im Geschäft ist. Ebenfalls nicht verpassen sollten Jazz-Fans Bart van Lier und das Renaissance-Ensemble Capella de la Torre am 6. Juli, die Couchies in Sindeldorf am 17. August sowie Sue und Neal Richardson am 15. September.

Von zentraler Bedeutung für den Hohenloher Kultursommer ist zudem wieder das große Musikfest Weikersheim am 5. und 6. Juli unter dem Motto "Sweet & Spicy". Zentrales Werk ist dabei die Operette "Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán, die beim Open Air im Schlossgarten zu erleben sein wird. Auch die Auswahlkonzerte zollen dem Thema Tribut, von "Sweet Strings“ bis zu "Kandiertem Feuer“ und einem "Klingenden Gewürzkontor“. Das kulinarische Angebot wird von Szene-Koch Toni Tänzer organisiert und bietet mit Food Trucks und Verkaufsständen ein breit gefächertes Angebot.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Jahr zudem die Vocalmusik. Am 29. Juni besucht das britische Ensemble Stile Antico die Großcomburg in Schwäbisch Hall, das Athos Ensemble ist am 14. Juli in Langenburg zu hören, der Stuttgarter Kammerchor unter Frieder Bernius am 24. Juli in Bad Mergentheim und die die schwedische A capella-Gruppe VOCADO am 28. Juli in Niederstetten. Zudem besucht der Maulbronner Kammerchor am 27. September die Schöntaler Klosterkirche und bietet eine große Bandbreite von Renaissance über romantische Vocalquartette bis hin zu Pop. Fokus des Konzerts ist u.a. der 200. Geburtstag Anton Bruckners.

In Öhringen werden am 4. August wieder die Konzerttage geboten, mit drei Konzerten an drei unterschiedlichen Spielstätten. Um 11 Uhr entführt das Duo Duva in die teils mystische Liederwelt des europäischen Nordens, um 14 Uhr gibt es im Blauen Saal "Music For Peace“ mit dem syrisch-palästinensischen Pianisten Aheam Ahmad und dem Saxofonisten Steve Schofield. Um 17 Uhr nimmt das Orchestra Mondo im Hoftheater das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise zwischen Tango und Gypsy. Weitere Highlights aus dem Bereich Weltmusik sind die Auftritte von Dhalias Lane (13. Juli in Herrentierbach), Unavantaluna (21. August in Oberaspach) und Dikanda (27. Juli in Geddelsbach). Und mit The Outside Track kommt eine der derzeit besten Bands aus dem Bereich Modern Irish Folk nach Hohenlohe – am 31. August nach Geddelsbach.

Besonders freuen sich die Veranstalter des Kultursommers, dass in diesem Jahr wieder der Internationalen Wettbewerb für Violine in Kloster Schöntal stattfinden kann – in seiner 20. Ausführung. Dabei wird der gute Geist des Mentors Prof. Petru Munteanu, der im November 2023 unverhofft verstorben ist, über den jungen Talenten schweben. Zu einem ganz besonderen Konzert kommt es in diesem Zusammenhang am 11. August auf Schloss Langenburg, wenn Liga Skride mit ihren beiden Töchtern Baiba und Linda Skride Werke von Beethoven, Bruch und Klughardt darbieten. Baiba Skride wird als ehemalige Gewinnerin des Schöntaler Wettbewerbs dieses Jahr auch in der Jury sitzen. In Memoriam Petru Munteanu wird die 20. Ausgabe des Musikwettstreits vom 22. August bis zum 31. August in Kloster Schöntal ausgetragen.

Nach vielen weiteren außergewöhnlichen Konzerten setzt das Boulanger Trio am 29. September in Kloster Schöntal den kammermusikalischen Schlusspunkt. Die Damen widmen sich der Wanderlust mit Werken von de Falla, Dvorak, Grieg und auch ungarischen Klängen von Johannes Brahms – damit schließt sich der Kreis zur Eröffnung im Juni.

Mehr Informationen sowie alle Konzerte auf www.hohenloher-kultursommer.de