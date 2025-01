Programm des 39. Hohenloher Kultursommers

Am 31. Mai geht es wieder los: 57 Konzerte in fünf Landkreisen und 31 Ortschaften mit ebenso vielfältigen wie abwechslungsreichen musikalischen Highlights: Der Hohenloher Kultursommer startet in seine 39. Saison.

Während das Konzept der Konzertreihe unverändert bleibt, bekommt der Hohenloher Kultursommer einen neuen Schirmherrn und die ausrichtende Kulturstiftung Hohenlohe einen neuen Vorsitzenden des Stiftungsrates in Person von Kraft Fürst zu Hohenlohe-Oehringen, der die Nachfolge seines im Juni 2024 verstorbenen Vaters angetreten hat. Der Fürst erklärt, er werde „die Verantwortung stolz weitertragen“ und komplementierte das tolle Team der Kulturstiftung. Unverändert hingegen bleibt Marcus Meyers Stellung als Intendant des Kultursommers – und seine Hingabe an das Format. In einem kurzen Rückblick erklärt er, dass es nach den schwierigen Pandemiejahren nun wieder einen eindeutigen Aufwärtstrend gibt, auch wenn hin und wieder Unvorhergesehenes geschieht; so etwa das schlechte Wetter beim letztjährigen Musikfestival in Weikersheim. Meyer betont, dass sich das Publikum 2025 auf ein besonders hochkarätiges Programm freuen kann. Zur Eröffnung am 31. Mai wird wieder ein extra für den Kultursommer komponiertes Stück geboten, dieses Mal ein Violinkonzert des Dorfener Komponisten Andreas Begert, gespielt von Stargeigerin Rebekka Hartmann. Am Tag darauf erfolgt die Eröffnung im Landkreis Schwäbisch Hall mit Wagners „Lohengrin“ als Streichsextett in 90 Minuten. Beteiligt sind Martina Trumpp, Axel Brüggermann und das Solistenensemble D’Accord.

Auch darüber hinaus finden sich wieder viele Hochkaräter ein, um den Hohenloher Kultursommer zu bereichern, darunter Christoph Prégardien mit Leila Schayegh und dem Ensemble La Centifolia am 15. Juni in der Großcomburg in Schwäbisch Hall und Julian Prégardien am 20. September in der Jagstmühle in Mulfingen. Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann, die mit dem renommierten Württembergischen Kammerorchester Heilbronn am 11. September im Carmen Würth Forum in Künzelsau gemeinsame Sache machen wird sowie die vielversprechende Geigerin Lea Brückner (23. August in Weinsberg) und Tubist Andreas Martin Hofmeir (10. August, Schloss Langenburg) bereichern das Programm mit ihren Auftritten. Nicht nur sorgt die Dutch Wing College Band am 6. Juni im Schloss Neuenstein für mitreißende Rhythmen, auch Kinder dürfen auf den Auftritt der KIKA-Stars Tom und Rodscha aus Kambodscha am 29. Juni in Künzelsau freuen. Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr wieder das Musikfest Weikersheim am 4. und 5. Juli. Motto ist 2025 „Musicalzauber in Weikersheim“ mit der Musicalkünstlerin Deborah Sasson als Stargast.

Ein Element des diesjährigen Kultursommers, das Marcus Meyer besonders hervorhebt, ist das „Gesamterlebnis“, das viele Veranstaltungen bieten. Nicht nur sollen Musik und Location ineinander greifen, oftmals wird das auch noch mit kulinarischen Aspekten verbunden, etwa Picknick-Konzerten oder der Konzert-Lunch im Kloster Schöntal mit Grillbüffet. Beim Konzert in der Jagstmühle wird Franz Schuberts Musik mit einem „Flying Buffet“ kombiniert.

Die diesjährige Saison des Hohenloher Kultursommers bietet wie gewohnt eine faszinierende Mischung aus klassischen Konzerten, Jazz, Weltmusik und mehr. Die Veranstaltungen finden in den einzigartigen historischen Spielstätten der Region statt und bieten somit ein unnachahmliches kulturelles Erlebnis inmitten der malerischen Landschaft Hohenlohes. Hauptsponsor ist nach wie vor die Sparkassen Finanzgruppe der drei Sparkassen Hohenlohekreis, Schwäbisch Hall und Main-Tauber.

Der Vorverkauf beginnt am 3. Februar. Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de