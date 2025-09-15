Punkrock Rendezvous No. 4, 19.09.25

Das lauschige »Punkrock Rendezvous« geht in die nächste Runde. Das Konzept bleibt bestehen, drei befreundete Punkrock Bands halten ein »romantisches« Stelldichein auf der Halle Bühne. Als Mitorganisatoren gesetzt sind »Oxxon« aus Stuttgart, die seit 30 Jahren ihre Interpretation von schnellem Punkrock und Hardrock zum Besten geben. Als Opener sind »siKK liKKz« aus Regensburg am Start. Sie sind ganz frisch in der Szene und spielen female-fronted Garagerock. Headliner des Abends sind die Punkrocklegenden »The Idiots« um ihren charismatischen Frontmann »Sir Hannes«. »The Idiots« wurden 1978 in Dortmund gegründet und haben in den 80er und 90er Jahren wegweisende Alben zwischen Punkrock und Hardcore veröffentlicht. Nach der Trennung 1997 folgte die erfolgreiche Neugründung in 2012. Seither sind vier weitere Alben erschienen und die Band erfolgreich unterwegs. alh

Punkrock Rendezvous No. 4, Fr. 19. September, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de