Queen of Sand am 26. Januar in Eberbach

Sie kam mit einer Handvoll Sand und eroberte mit ihrem außergewöhnlichen Talent die Herzen ihres Publikums. Irina Titova ist die »Queen of Sand« und versteht es wie keine andere, die Flüchtigkeit des Augenblicks für einen magischen Moment auf die Leinwand zu bringen. Schon seit 2018 auf ihrer ersten Deutschlandtournee zog sie damit ihre Zuschauer in den Bann, nahm sie mit auf eine sensationelle Reise »In 80 Bildern um die Welt« und wird nun 2025 endlich mit einer neuen Sandmalerei-Show für sehr viele strahlende Augen sorgen. Es geht in »Die fabelhafte Welt des Films«. Die Zuschauer begleiten einen jungen Mann auf seinem aufregenden Weg und tauchen dabei ein in die schönsten und bekanntesten Filmszenen aus der Traumfabrik Hollywoods. Mit atemberaubender Geschwindigkeit lässt die Sandkönigin ihre Bilder auf einer von unten beleuchteten Glasscheibe entstehen, die auf eine Leinwand projiziert werden.

So. 26. Januar, 19 Uhr, Stadthalle, Eberbach, www.paulis.de