Queens of the Stone Age, 27.07.25

Die Mannen um den charismatischen Frontmann Joshua Homme sind zu produktiv, ehrgeizig und brillant, als dass man sie einer Kategorisierung zuordnen könnte. Die »Queens of the Stone Age« haben sich im Laufe von acht absolut essenziellen Alben konsequent weiterentwickelt und Songperlen wie »No One Knows«, »Little Sister«, »My God is the Sun«, »Emotion Sickness« und viele weitere Hits kreiiert. Unbestreitbar rockig – aber immer mit dem Blut, Schweiß und der dunklen magischen Ausstrahlung, die nur Homme und seine kongenialen Mitstreiter abliefern können. Massive Grooves, schiebende Gitarrenlicks, stampfende Bässe und Joshua Hommes einzigartiger Gesang zwischen roher Kraft und einem enormen Melodiengefühl kennzeichnen die Karriere der Queens of the Stone Age. Begleitet werden sie diesmal vom Londoner All-Female Act »So Good«.

Queens of the Stone Age, So. 27. Juli, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de