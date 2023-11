Queenz of Piano in Öhringen

Wenn die Welt ein wenig stiller wird, der erste Schnee fällt und ein Duft von Zimt und Nelken in der Luft liegt, dann ist sie da, die magische Winter- und Weihnachtszeit. Die Queenz of Piano zelebrieren diese in all ihren Facetten und Emotionen. Sie nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch das Winterwunderland zwischen Tradition und Moderne, zwischen Pop und Klassik, zwischen Besinnlichkeit und Fröhlichkeit. Die beiden Pianistinnen lassen Christmas-Songs und Winterlieder aus aller Welt erklingen und versüßen so die kalte Jahreszeit. Jennifer Rüth und Ming sind die »Queenz of Piano«. Die beiden Pianistinnen haben keine Angst Grenzen zu verwischen. Johann Sebastian Bachs Toccata wird kurzerhand mit Thunderstruck von AC/DC verbunden und so zu einem fulminanten Sturm. Die ansteckende Lebensfreude die Pharell Williams in »Happy« besingt ist doch in Wirklichkeit eine Ode an der Freude, warum also nicht Beethoven und Williams mischen? Mit virtuosen Konzerten und hinreißenden Moderationen tourt das Duo um die Welt und fühlt sich auf den großen Konzertbühnen nicht nur Zuhause, sondern erntet auch tosenden Applaus. Jennifer Rüth ist klassisch ausgebildete Pianistin und Preisträgerin von Solo- und Kammermusik-Wettbewerben, Ming ist neben ihrer Tätigkeit als Konzertpianistin Dozentin an der Universität der Künste in Berlin. Mit ihrem Programm traten sie unter anderem schon bei EXPO 2019 in Peking auf.

Do. 30. November, 19.30 Uhr, Kultura Öhringen, www.kultura-oehringen.de