Quidam Faust in Esslingen

Der Wissenschaftler Faust steht kurz vor dem eigenen Burnout. Die Fragen nach dem Sein, dem Warum und dem Wohin wenn alles vorbei ist, bringen ihn an die Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten. Im Augenblick der Verzweiflung begegnet ihm »Mephisto«. In seinem Hunger nach allumfassendem Wissen, schließt Faust mit dem Teufel Mephisto einen Pakt und stürzt damit nicht nur sich selbst, sondern auch die junge und wunderschöne Margarete ins Verderben. Auf Fausts Egotrip mutiert das Modell einer ›Weltmaschine‹ in seinem Laboratorium zur virtuellen ›Wunschmaschine‹ seiner Träume. Das universale Weltgedicht Goethes erhält als Marionettentheater einen ganz neuen Charakter.

Quidam Faust, Sa 13. Mai, 20 Uhr, LIMA-Theater, Esslingen

lima-theater.de