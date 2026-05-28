quinTTTonic: Luftveränderung, 28.06.26

Wer sich auf die musikalische Luftveränderung einlässt, bekommt einen vollen Lungenzug frischer Klangsequenzen, ein Wechselspiel in luftigen Höhen und atemberaubende melodische Szenerien. Fenster auf für eine hemisphärenübergreifende Reise mit dem Damenbrassquintett aus Wien! Das Repertoire spannt den Bogen von klassischen Werken über jazziges Chaos und Austropop bis zu heimatbezogener Musik und Eigenkompositionen.

So. 28. Juni, 17 Uhr, Hofgarten, Kirchberg an der Jagst, hohenloher-kultursommer.de