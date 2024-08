Als die fünf Ausnahmemusiker von Radio Europa vor über 12 Jahren aufbrachen, um den Kontinent in seiner menschlichen und künstlerischen Vielfalt zu erforschen, ahnten sie nicht, wo sie diese Reise hinführen würde. Mittlerweile steht Radio Europa als kaum vergleichbares klingendes Plädoyer für die wundervolle Idee des vereinigten und friedlichen Europa. Mit der Suche nach den »Secret Sounds & Hidden Treasures« wird diese Flamme der Begeisterung jetzt neu entzündet. Die fünf Klangkünstler wandeln durch geheime Gärten, stürzen durch belebte Gassen, reiben an der musikalischen Wunderlampe, sprechen das Sesam öffne dich und führen ihr Publikum tief in die glitzernde und unermessliche Schatzhöhle der europäischen Musik, wo sich die alten und neuen Klänge des ganzen Kontinents in verschwenderischer Pracht sprühend verbinden.

Do. 5. September, 19 Uhr, Große Stallung im Schloss, Ellwangen, www.ellwangen.de