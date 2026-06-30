Mit »Radioactive« bringt eine Tribute-Band die Musik und Energie von »Imagine Dragons« auf die Bühne. Die Formation widmet sich den bekannten Rock-Hits der US-amerikanischen Erfolgsband und interpretiert diese live mit großer Nähe zum Original. Im Repertoire finden sich sowohl kraftvolle Songs wie »Radioactive« und »Believer« als auch ruhigere Titel wie »Demons« und »Whatever It Takes«. Die Band setzt auf eine dynamische Bühnenperformance, die von druckvollen Drums, markanten Sounds und einer energiegeladenen Inszenierung geprägt ist. Ziel ist es, die charakteristische Atmosphäre der Imagine Dragons möglichst authentisch einzufangen.

Radioactive, Do. 13. August, 18 Uhr, Schlosspark, Eislingen, wir-rocken.com