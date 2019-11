Schmitzeljagd in der Heilbronner Harmonie

Ralf Schmitz

Schmitzeljagd

»Ich hab ́ den schönsten Beruf der Welt«, sagt Ralf Schmitz.Und die Zuschauer haben dank Ralf den schönsten Feierabend der Welt, denn der Comedy-Star liebt es, auf der Bühne zu stehen und den Alltagsstress in Gelächter zu ertränken. Voller Energie titscht der Humor-Flummi dabei von Pointe zu Pointe, erfüllt ein Arsenal an krassen Figuren in kunstvollen Ein-Personen-Sketchen mit Leben und sorgt dazu mit einzigartigen Impros für endlose Lachattacken und unvergleichliche Momente.

Und weil die moderne Welt eine hektische Schnitzeljagd nach Glück ist, heißt sein neues Programm Schmitzeljagd. Wie ein dünner Garfield auf Speed setzt sich der Vollblutentertainer diesmal mit dem »Abenteuer Leben« auseinander und sucht nach Antworten auf Fragen wie: »Warum ist jung sein heute so ein Stress - und warum will dann trotzdem niemand alt werden?« oder: »Wie schaffe ich es bloß, tatsächlich jede Serie zu gucken, die mir empfohlen wird?«

Glück ist zeitlos, aber Zeit ist Geld und Geld allein macht auch nicht glücklich, also hat das mit der Beförderung noch Zeit, Glück gehabt. Fahr ich in Urlaub oder in die Autowaschanlage? Brauche ich überhaupt ein schöneres Auto, oder tut‘s auch eine schlechtere Brille?

Auf der Suche nach dem Unsinn des Lebens schlägt Ralf wilde Haken und streut wahnwitzige Pointen aus. Aber egal, wohin er die Zuschauer mit seinen verrückten Geschichten und überraschenden Showeinlagen führt: Der Weg ist das Ziel, und das Ziel ist ein unvergesslicher Abend.

Ralf Schmitz »Schmitzeljagd«, Do. 5. März 2020, 20 Uhr Harmonie Heilbronn, www.schoneberg.de