Rauke: Jazz und Klassik verschmelzen zu neuer Klangwelt, 12.11.25

Rauke, das Projekt des deutsch-japanischen Trompeters und Komponisten Shogo Seifert aus Berlin, präsentierte im März 2025 sein Debütalbum »Causes of Imagination«. Das Album erhielt großes Lob. Das Ensemble verbindet die Eleganz eines Streichquartetts mit der Dynamik eines Jazzquartetts. Seiferts Kompositionen verschmelzen zeitgenössischen Jazz mit klassischer Klangästhetik zu einer besonderen musikalischen Sprache. Die Stücke reflektieren gesellschaftliche Themen und persönliche Erfahrungen, beeinflusst von amerikanischem und progressivem Jazz, entziehen sich aber klaren Kategorien. Mal sanft, mal kraftvoll, überraschen die Stücke durch Unvorhersehbarkeit. Die Musik bietet Raum für Virtuosität und kollektive Improvisation. Rauke schafft eine facettenreiche, spannungsvolle Atmosphäre, die menschliche Emotionen einfängt und das Publikum berührt.

Rauke, Mi. 12. November, 20.30 Uhr, Tresor im Weber-Park, Göppingen, www.jazz-ig.de