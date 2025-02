Rausch, 28. März

Die Württembergische Landesbühne Esslingen bringt am 28. März das Theaterstück »Rausch« in die Stadthalle Künzelsau. Im Mittelpunkt stehen die befreundeten Lehrer Nikolaj, Peter, Tommy und Martin, deren Leben inmitten einer Midlife-Crisis stagniert. Sowohl privat als auch beruflich fehlt es ihnen an Selbstvertrauen, Inspiration und ­Lebensfreude. An Nikolajs vierzigstem Geburtstag fassen die Männer den Entschluss, ein ungewöhnliches Experiment zu wagen: Sie trinken tagsüber kleine Mengen Alkohol. Inspiriert von der These eines norwegischen Philosophen und Psychiaters, wonach Menschen mit einem halben Promille zu wenig geboren werden und erst dieser Alkoholgehalt im Blut Mut, Aufmerksamkeit und Eloquenz fördert, stürzen sie sich in das Vorhaben – mit den erwarteten Folgen. Das Theaterstück basiert auf dem Oscar-prämierten Film des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg, der die verschiedenen Facetten des Alkoholkonsums beleuchtet.

Fr. 28. März, 19.30 Uhr, Stadthalle Künzelsau, www.kuenzelsau.de