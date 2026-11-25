Mit »Christmas Calling« geht Rea Garvey 2026 erneut auf Weihnachtstour. Nach dem Erfolg der bisherigen Shows präsentiert der irische Sänger seine Weihnachtsshow als aufwendig inszenierte Live-Produktion mit neuem Bühnenkonzept. Das Publikum erwartet eine emotionale Mischung aus klassischen und modernen Weihnachtsliedern. Begleitet von seiner Band, den »Elfs«, möchte Garvey eine Atmosphäre voller Musik und festlicher Emotionen schaffen. »Mit Christmas Calling möchte ich diesen Moment mit Musik füllen – mit Geschichten, Gefühl und dieser besonderen Wärme, die man nicht erklären kann, aber jeder kennt«, beschreibt der Musiker seine Idee.

Rea Garvey’s Christmas Calling, Di. 8. Dezember, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, stuttgart-live.de