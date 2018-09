Programm für die ganze Familie

× Erweitern Hämmerle TV

Im Herbst präsentiert die Reblandhalle Neckarwestheim wieder ein buntes Programm mit Highlights für die ganze Familie. Der Startschuss fällt am Sonntag, den 21. Oktober, mit dem Kindermusical »Das Dschungelbuch«. Wer kennt sie nicht, die Geschichte des kleinen Mogli und seine unglaublichen Abenteuer im indischen Dschungel. Spätestens seit der gelungenen Walt Disney Verfilmung ist dieser Klassiker aus keinem Kinderzimmer wegzudenken.

Am 17. november sorgt Bernd Kohlhepp alias Hämmerle für einen spaßigen Abend in Neckarwestheim. Als einer der bekanntesten und vielseitigsten Kabarettisten aus dem Südwesten Deutschlands lässt Bernd Kohlhepp in seinen Rollen die Herzen der Fans im Ländle immer wieder aufs Neue höher schlagen.

Am 24. november gibt sich dann auch noch die Dire Straits Tribute Band »Brothers in Arms« die Ehre.

Dschungelbuch (21. Oktober), Hämmerle TV (17. November), Brothers in Arms (24. November),

Reblandhalle, Neckarwestheim,

www.reblandhalle-neckarwestheim.de