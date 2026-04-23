Red Gang: Finest Rythm & Blues, 09.05.26

Am 9. Mai kommt die Red Gang bereits zum wiederholten Auftritt nach Waldenburg. Die fünf bühnenerfahrenen Vollblutmusiker der Red Gang sind seit etlichen Jahren im Auftrag des Rock‘n‘Roll unterwegs. Nach ihrem inzwischen 6. Studioalbum und einer Vielzahl an Konzerten tritt die Red Gang an, um das Publikum mit kompromisslosem Party-Groove zu infizieren. Die Show ist geprägt von der markanten Powerstimme des Bandleaders Stephan »Pille« Leitritz. Treibende Gitarrenriffs treffen auf groovige Posaunen-Fills und scharfe Harp-Attacken, begleitet und zusammengehalten von einer Rhythm-Section, die ihrem Namen alle Ehre macht.

Sa. 9. Mai, 20.30 Uhr, Bergstüble Waldenburg, bergstueble-waldenburg.de