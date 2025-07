Reggae Legenden elektrisieren Stuttgart, 15.08.25

Gemeinsam mit Bob Marley haben The Wailers Reggae-Geschichte geschrieben. Mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren ist Legend das erfolgreichste Reggae-Album aller Zeiten. Die Liste der Hits gleicht einer Reggae-Enzyklopädie: »No Woman No Cry«, »Is This Love«, »Three Little Birds«, »Buffalo Soldier«, »Redemption Song«, »I Shot the Sheriff«, »One Love«, »Could You Be Loved« – eine Aufzählung, die weit über die Grenzen des Reggae hinaus bekannt ist. Nach dem frühen Tod Bob Marleys im Jahr 1981 war es Aston »Familyman« Barrett, der die Band weiterführte und ihr neues Leben einhauchte. Heute stehen The Wailers unter der Leitung seines Sohnes Aston Barrett Jr. und haben nichts von ihrem Zauber verloren. Bis heute liefern sie generationenübergreifende, elektrisierende Auftritte voller Energie und Ausstrahlung.

The Wailers, Fr. 15. August, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, musiccircus.de