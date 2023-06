Regisseur Reuter im Interview

Alexander Reuter studierte Popularmusik in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater, außerdem studierte er Politik und Germanistik an der Universität Stuttgart. Ab 1985 nahm er Gesangs- und Schauspielunterricht und wirkte in verschiedenen Theaterstücken als Schauspieler mit. So stand er etwa 1988 in Ulm als Jesus im in der Rockoper Jesus Christ Superstar auf der Bühne. Als musikalischer Leiter und Regisseur war er bereits oft im Natur theater Reutlingen tätig. In diesem Jahr führt er Regie bei der Aufführung von Sister Act. Im Moritz-Interview erklärt Reuter, auf was sich das Publikum freuen darf.

Warum haben Sie sich für Sister Act als das Erwachsenenstück in diesem Jahr entschieden?

Wir suchen als Verein immer gemeinsam nach einem geeigneten Stück für die Saison. Bei Sister Act ist es jetzt so, dass das Stück in diesem Jahr erstmalig für Amateurtheater freigegeben wurde. Das Stück an sich hat einfach einen ganz besonderen Charme. Man kennt die Story aus dem Film mit Whoopi Goldberg, die Geschichte in unserer Version ist die gleiche, nur die Musik ist eine andere. Das Drehbuch finde ich sehr gut geschrieben, umsetzbar und witzig. Mir war also schnell klar, dass Sister Act ein perfektes Stück für das Naturtheater ist.

Welche Besonderheiten gibt es bei der Inszenierung eines Stücks fürs Amateurtheater?

Beim Amateurtheater ist es grundsätzlich so, dass man einfach ein wenig mehr Zeit für die Umsetzung eines Stückes braucht. Während Profis in sechs Wochen ein Stück erarbeiten und dann teilweise im Akkord spielen müssen, haben wir hier sechs Monate Zeit. Das gibt uns die Möglichkeit uns ausgiebig mit dem Stück und den Charakteren zu beschäftigen, das ermöglicht es sowohl den Schauspielern als auch den Zuschauern einen viel besseren Zugriff zu bekommen. Natürlich sind die Darsteller im Stück im Amateurtheater keine ausgebildeten Schauspieler und so muss ich als Regisseur auch oft Basisarbeit leisten und ihnen nahebringen, wie man sich auf einer Bühne am besten präsentieren kann. Aber hier am Reutlinger Theater haben wir ein sehr hohes Niveau. Ich sage deshalb auch immer gerne Amateurtheater und nicht Laienbühne, weil hier nur nicht professionelle Schauspieler auftreten aber definitiv keine Laien.

Die Freilichtbühne im Wasenwald ist ja auch ein ganz besonderer Platz für eine Aufführung. Was macht sie so außergewöhnlich?

Ja, das wir so ein schön großes Haus im Wald haben, sorgt einfach für eine ganz besondere Atmosphäre. Natürlich müssen wir das auch bei unserer Aufführung berücksichtigen. Man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell an die Umgebung. Die besondere Herausforderung ist allerdings, das wir uns gemeinsam mit dem Kinderstück eine Bühne teilen und daher bei der Gestaltung des Bühnenbildes sehr kreativ sein müssen. Aber ich glaube das ist uns in diesem Jahr gut gelungen.

Auf welche Highlights im Stück können sich die Besucher freuen?

Es ist wirklich eine Krimi-Komödie. Man kann lachen, die Figuren sind gut geschrieben und die Besetzung passt wie angegossen. Natürlich gibt es auch viel Musik, die sehr fetzig ist. Die Geschichte ist witzig, geht aber auch menschlich unter die Haut und wird sicher für viel Freude sorgen.

Sister Act, bis Sa. 26. August, jeweils Fr. & Sa. 20 Uhr, So. 15 Uhr, Naturtheater, Reutlingen

alle Infos und Termine: naturtheater-reutlingen.de