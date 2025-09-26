Reichenauer & Kohlhepp: urkomisch schwäbisch, 10.10.25

Schluss mit grauem Alltag – jetzt wird es bunt! Doris Reichenauer und Bernd Kohlhepp, zwei Urgesteine der schwäbischen Comedy, bringen Farbe, Witz und Lebensfreude auf die Bühne – und direkt in die Herzen ihres Publikums. Doris Reichenauer begeistert mit frechem Charme, sprühender Energie und einem unnachahmlichen Gespür für die komischen Seiten des Alltags. Ihre Auftritte sind temperamentvoll, spontan und garantiert zum Brüllen komisch! Bernd Kohlhepp alias »Herr Hämmerle« ist ein wahres Multitalent: Wortgewandt, musikalisch und blitzschnell im Kopf. Seine Shows sind ein Mix aus feinsinnigem Humor, bissiger Satire und genialer Beobachtungsgabe. Mit schwäbischem Witz und viel Selbstironie nimmt er das Leben auf die Schippe – und das Publikum gleich mit. Gemeinsam zünden Reichenauer und Kohlhepp ein Comedy-Feuerwerk, das sich gewaschen hat.

Doris Reichenauer & Bernd Kohlhepp, Fr. 10. Oktober, 20 Uhr, Prisma, Freiberg, www.livemacher.de