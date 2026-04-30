Rend Collective, 22.05.26

Die nordirische Band »Rend Collective« präsentiert die Gruppe ihr neues Album live und bleibt dabei ihrem unverwechselbaren Stil treu: irischer Folkrock mit Lagerfeuer-Atmosphäre, mitreißend, unkonventionell und zugleich tiefgründig. Die Band besteht aus Gareth Gilkeson, Chris Llewellyn, Ali Gilkeson, Patrick Thompson und Steve Mitchell, die teilweise seit fast zwei Jahrzehnten zusammen Musik machen. Ihre Songs sind geprägt von spirituellen Themen und haben sich weltweit in der modernen Lobpreisszene etabliert. Mit ihrer Mischung aus Folk und Rock prägt Rend Collective seit Jahren die zeitgenössische Kirchenmusik und begeistert ein internationales Publikum.

Rend Collective, Fr. 22. Mai, 20 Uhr, Kongresshalle Böblingen, www.cc-bs.com