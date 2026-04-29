René Sydow: Zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit, 17.05.26

Die Welt scheint aus den Fugen geraten: Krisen überall, ein Gefühl von Dauerchaos, das uns von allen Seiten bedrängt. Was tun in diesem Zustand zwischen Überforderung und Ohnmacht? Einfach loslassen – oder sich selbst verlieren? Widerstand leisten oder sich erschöpft zurücklehnen? René Sydow stellt sich genau diesen Fragen. Getrieben von seiner Liebe zur Sprache und zugleich zerrissen angesichts politischer Entwicklungen, begibt er sich auf die Suche nach Orientierung. Er fragt: Was ist geschehen und wer trägt Verantwortung? Entstanden ist ein ebenso kluger wie humorvoller Blick auf die Absurditäten der Zeit, ein philosophisch-satirischer Streifzug durch Politik und Alltag.

René Sydow, So. 17. Mai, 18 Uhr, Arche Dischingen, kultur-in-der-arche.de