Renner Brothers Invite, 29.05.26

Im März 2025 begeisterten die Brüder Valentin und Moritz Renner erstmals das Publikum von Jazz Heidenheim mit feinem, zugleich kraftvollem Jazz. Nun kehren der Schlagzeuger und der Posaunist zurück – diesmal als Teil eines Quartetts. Die Söhne des Kirchenmusikers, Chordirektors und Komponisten Thomas Renner treten gemeinsam mit der preisgekrönten Bassistin Lisa Wulff auf, die 2023 mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde, sowie dem Gitarristen Philipp Schiepek, der kürzlich zum Professor für Jazz-Gitarre berufen wurde. In dieser Besetzung spielt das Ensemble erstmals in Heidenheim. Zu erwarten ist ein abwechslungsreicher Jazzabend mit starken Melodien.

Renner Brothers Invite, Fr. 29. Mai, 20 Uhr, Alte DHBW, Heidenheim, www.jazz-heidenheim.de