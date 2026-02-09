Reusch rettet 2025, 12.02.26

Deutschland ist verzweifelt. Warum bloß wollten CDU und SPD eine ­Koalition Eingehen? Sie können doch beide auch ohne Koalition ­eingehen! Deutschland ist ratlos. Was ist mit dem nahen Osten, also unserem, dem ganz nahen Osten? Darf das Auswärtige Amt auch für Bundesländer eine Reisewarnung aussprechen..? Deutschland ist ­happy. Endlich machte Elon Musk sein »Teslament«. Und der orangene Mann, der unter Musk Präsident sein darf, der kam beruflich auch nicht voran. Hauptamtlich leidet er nach wie vor unter Zollwut. Darüber hinaus gab’s 2025 noch reichlich mehr Probleme und Fragen. Nur einer gibt Antwort: Reusch rettet das blassorange Jahr 2025!

Do. 12. Februar, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek, Öhringen, www.oehringen.de