»Rhapsody in Magic« am 26. Oktober in Göppingen

Nikolai Striebel und Jaana Felicitas verblüffen, amüsieren und begeistern mit ihrer Bühnen-Melange, die 2023 mit dem Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet wurde.

Ein Abend voller Überraschungen versprechen die beiden Künstler Jaana Felicitas und Nikolai Striebel bei ihrer Show »Rhapsody in Magic«. Die deutsche Meisterin der Zauberkunst und der »Grand Prix Michel Cailloux«-Gewinner tun sich zusammen für eine Show, die die Grenzen zwischen Zauberei, Tanz und Comedy verwischt. Obwohl beide im Schwabenland leben, lernten sich Felicitas und Striebel 2018 in Südkorea kennen, als sie bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst teilnahmen. Das Projekt »Rhapsody in Magic« wurde im gemeinsamen Atelier geboren, in dem die Zauberkünstler zusammen für Wettbewerbe trainieren. Das Programm beinhaltet sowohl gemeinsame Nummern als auch Illusionen aus ihren jeweiligen preisgekrönten Soloprogrammen. »Es ist alles Zauberei, aber mit verschiedenen Facetten«, so Striebel, der bereits seit seiner Jugend zaubert und jüngst mit dem Titel FISM Europameister der Zauberkunst ausgezeichnet wurde. Die gelernte Bühnentänzerin Jaana Felicitas sieht bei der Zauberei zwar Parallelen zum Tanz, beispielsweise im Training der Bewegungsabläufe, schätzt aber die kreative Freiheit, bei der die einzige Regel ist, das Publikum zu verblüffen. Rhapsody in Magic« lässt sich als Gesamtkunstwerk beschreiben, dessen Fragmenten alle einzeln für sich stehen und dennoch eine Geschichte erzählen. »Wir arbeiten immer weiter am Programm, für mich ist die aktuelle Eröffnungsillusion definitiv ein Highlight-Moment« Die Jury des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises zeichnete »Rhapsody in Magic« 2023 aus und begründete »Das ist viel mehr als Magie. Zauberkunst gepaart mit Tanz und Comedy ist ein echtes Erlebnis.« Dass diese Auszeichnung außerhalb der magischen Community, in der sie schon bekannt sind, vergeben wurde, bedeutet Jaana Felicictas und Nikolai Striebel besonders. Die Anerkennung als Preisträger in der Kleinkunstszene zeigt, dass »Rhapsody in Magic« für ein breites Publikum unterhaltend ist und nicht nur für Fans von Zauberei.

Sa. 26. Oktober, 20 Uhr, Altes E-Werk, Göppingen, www.odeon.de