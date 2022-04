Richard O'Briens "Rocky Horror Show" in Stuttgart

Nach fünf Jahren Pause geht Richard O'Briens "Rocky Horror Show" endlich wieder auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vom 12. bis 17 April übernimmt in der Liederhalle Stuttgart der in allen Belangen authentische und vielseitige Schauspieler Hardy Krüger jr. die Rolle des schlagfertigen Erzählers. Mit diesem Engagement kehrt er gewissermaßen zu den frühesten Anfängen seiner beeindruckenden internationalen Karriere zurück.

"Schauspielerisch fing mit der Rocky Horror Show bei mir eigentlich alles an. Frank'n'Furter war nämlich meine allererste Rolle- und zwar am Schultheater! Aber wie das so ist: Einmal Rocky Horror, immer Rocky Horror! Jetzt kehre ich also zu meinen Anfängen zurück: Dieses Mal aber als "Erzähler" in diesem absoluten Kult-Musical. Das ist wieder eine ganz neue Herausforderung. Die nehmen ich gerne an - und ich freue mich riesig darauf! Übrigens: Den Time Warp würde ich mir mit meinen neu gewonnen Tanzkünsten schon zutrauen. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, mit welchen Verbalattacken die wilden Rocky Horror-Fans versuchen, mich aus der Ruhe zu bringen", so Hardy Krüger jr..

Hardy Krüger jr. - schauspielerisches Multitalent und engagierter Botschafter

Hardy Krüger jr. wurde 1968 in der Schweiz geboren und zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Schon früh war Krügers späterer Werdegang vorgezeichnet. Als Sohn einer Italienerin und der Schauspiellegende Hardy Krüger machte Hardy jr. zunächst eine Ausbildung zum Bartender und Koch, bevor er ab 1989 Schauspielunterricht in Los Angeles nahm.

1992 startete der ambitionierte Schauspieler seine Fernsehkarriere mit einer Nebenrolle in der ARD-Vorabendserie Nicht von schlechten Eltern - dort blieb er bis 1996. Parallel wirkte er als Hauptdarsteller in der ARD-Fernshehserie Gegen den Wind mit. Seit diesen Anfängen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war Hardy in mehreren internationalen Produktionen wie dem Kinofilm Asterix und Obelix gegen Caesar (1999) oder 2002 in Roger Youngs Dracula zu sehen. Eine Hauptrolle spielte er 2004 auch in dem Geschichtsepos Stauffenberg. Von 2006 bis 2013 war er als Förster Stefan Leitner Nachfolger von Christian Wolff in der ZDF-Fernsehserie Forsthaus Falkenauge und spielte somit eine Hauptrolle in der beliebten Serie. Zuletzt war Krüger 2020 im Spielfilm Leberhaken zu sehen, der 2021 mit dem Seymour-Cassel-Award ausgezeichnet wurde.

Doch nicht nur als Fernsehschauspieler ist Hardy Krüger jr. erfolgreich. Seit 2003 steht er regelmäßig auf der Theaterbühne. Zuletzt spielte er über drei Jahre lang bis 2017 den Philippe in der Theateradaption des Kinohits Ziemlich beste Freunde.

Der beliebte Schauspieler hat viele Talente und Interessen, er fotografiert, ist Buchautor und nutzt seine Bekanntheit, um sich wohltätig zu engagieren: Als UNICEF-Botschafter setzt er sich gegen Kinderprostitution ein, wofür er vom Verein Kinderlachen mit dem Kind-Award 2006 ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus ist er Schirmherr für die Charity-Aktion TukTuk-Tour sowie NaturVision.

Ganz offen teilt Hardy Krüger jr. außerdem seine Schicksalsschläge. Mit nur acht Monaten starb 2011 sein kleiner Sohn Paul-Luca am plötzlichen Kindstod. Erschüttert stützte sich Krüger jr. in Arbeit und Alkohol, der immer ein stete Begleiter für Hardy war. Doch die Situation geriet außer Kontrolle. Die Folge waren Aufenthalte in Entzugskliniken sowie eine Nahtoderfahrung durch multiples Organversagen. Das war der Weckruf für Hardy, sein Leben zu ändern. Seit mehreren Jahren ist Hardy nun trocken. Sein Schicksal verarbeitete er in seinen Büchern und zuletzt in der Real-Life-Show Unbreakable (RTL+).

Hardy Krüger jr. ist seit 2018 in dritter Ehe mit der PR-Agentin Alice Rößler verheiratet deren Tochter Antonia er 2019 adoptierte. Krüger jr. hat insgesamt fünf Kinder aus drei Ehen.

International gefeiert: Richard O'Brien's Rocky Horror Show

So euphorisch von seinem Publikum gefeiert und miterlebt wie die Rocky Horror Show wird kein anderes Musical der Theatergeschichte. Regisseur Sam Buntdrucks schuf - unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O'Brien - eine international hochgelobte Inszenierung, die den Time Warp zurück zu den Ursprüngen der Rocky Horror Show wagt: zu B-Movies, Burleske und Glamrock. Über eine Millionen Fans ließen sich bereits davon begeistern; über 250 000 davon machten allein die letzte Tournee zum ausverkauften Hit und bewiesen so, dass sich diese Inszenierung einen festen Platz in den Herzen der Rocky-Fans erobert hat.

Vorstellungen 12. bis 17 April Liederhalle Stuttgart

Di bis Do 20 Uhr, Sa 15 + 20 Uhr, So 15 + 19 Uhr

alle Infos und Tickes unter www.rocky-horror-show.de und www.tickets-direkt.de