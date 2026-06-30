Rikas, 23.07.26

»Dog Days« steht für die heißen, trägen Tage des Jahres – doch bei Rikas bedeutet das vor allem Energie. Die vier Musiker, die sich seit Kindheitstagen kennen und seit über zehn Jahren gemeinsam als Band auftreten, gehen 2026 auf Tour. Unter dem Motto »Dog Days« feiern sie ihr Bandjubiläum und kehren in Clubs zurück, die ihre Entwicklung geprägt haben. Bekannt wurde die Gruppe mit der EP »Swabian Samba«und ihrem Mix aus warmen Melodien, mehrstimmigem Gesang und eingängigen Refrains. Nach dem Album »Showtime« und weiteren Releases erspielten sich Rikas einen Ruf als starke Live-Band. Die neue Tour verbindet Klassiker und neue Songs zu einem Erlebnis.

Rikas, Do. 23. Juli, 20 Uhr, Kulturhof Erpfenhausen, www.kulturhof-erpfenhausen.de