Bild-Griess70.jpg

Robert Griess in Eberbach (6.9.25)

Robert Griess mobilisiert noch einmal alle Reserven der Natürlichen Intelligenz und zieht so unterhaltsam wie abwechslungsreich Bilanz. Griess gibt so lustige wie überraschende Antworten auf die großen Fragen: seit wann sind die Zeiten im Bahnfahrplan nur noch Richtwerte? Weshalb werden unsere Kinder immer blöder, aber gleichzeitig machen immer mehr von Ihnen ein 1er-Abitur? Und wieso wird das gesellschaftliche Klima kälter, obwohl sich das echte Klima immer weiter erhitzt? Griess´ Motto lautet: »Satire darf alles - außer langweilig sein!«

Sa. 6. September, Depot 15/7, Eberbach, www.kulturlabor-eberbach.de

Tags