Roberto Capitoni in Untergruppenbach (3.7.25)

60 ist das Neue 40, denn die besten Jahre kommen nach den Guten und das konnten weder die Dinosaurier, noch die Einwohner von Pompeji von sich behaupten. Sind die guten Jahre wirklich Sex, Drugs & Rock ´n` Roll? Oder eher Freibad, Eis und Pommes Schranke? Als er jung war, war 60 schon alt, also wirklich alt. Heute denkt man: Tom Cruise, Campino, Jim Carrey und Roberto Capitoni, sind alle schon über 60? Liegt es an der neuen Titan-Hüfte, am Viagra oder an der guten Pflege der Ehefrauen? Wo Capitoni drauf steht, ist bekanntermaßen Roberto drin.

Do. 3. Juli, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.burg-stettenfels.de