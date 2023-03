Rock am Ring und Rock im Park 2023

Rock am Ring und Rock im Park

Rock am Ring und Rock im Park sind die Klassiker unter den deutschen Musikfestivals und stehen für ein Wochenende im Ausnahmezustand mit den besten Bands, die die Festival-Welt zu bieten hat. Drei Tage Musik auf höchstem Niveau – bei Glück in der Sonne, bei Pech in den unverzichtbaren Gummistiefeln. Egal was passiert, auch in diesem Jahr ist das Line-up den Legenden unter den Open Airs würdig: Headliner sind dieses Jahr die Multiplatin-Rockband Foo Fighters, Die Toten Hosen, die nach 40 Jahren noch immer nicht müde sind und die internationalen Fan-Favorits Kings of Leon. Darüber hinaus dürfen sich die Festival-Besucher aber auch auf Hochkaräter wie Apache 207, Bring Me The Horizon, Incubus, K.I.Z, Limp Bizkit, Machine Gun Kelly, Rise Against, Tenacious D und Yungblud freuen.

Rock am Ring und Rock im Park, Fr. 2. Juni- So. 4. Juni, Zeppelinfeld, Nürnberg und Nürburgring, Nürburg (Eifel)

www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com