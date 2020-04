Rock am Ring und Rock im Park

Doppeltes Jubiläum

In diesem Jahr findet ein Doppeljubiläum statt: Rock am Ring wird bereits seit 35 Jahren gefeiert und Rock im Park immerhin auch schon seit 25 Jahren.

Zu den Bands und Künstlern, auf die sich Rock-Fans freuen können, gehören unter anderem The Offspring, Poppy, Powerwulf, Rea Garvy, Jake Bugg, Gang of Youths, Genetikk, Donna Missal, Disturbed, Creeper, Boston Mano, Amaranthe, Yungblud, Toxpack, Weezer, Skillet, Tempt, Royal Republic, Kafvka, Fire From the Gods, Boys Noize, Black Veil Brides, Baby Metal, Alan Walker, Baroness, Motionless in White, Tempt, Stone Broken und viele weitere Top-Acts. wol

Rock im Park und Rock am Ring 2019 Fr. 5. Juni bis So. 7. Juni, Zeppelinfeld, Nürnberg

und Nürburgring, Nürburg (Eifel) www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com