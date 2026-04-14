Rock die Region in Mosbach (24.4.26)

Regionaler Pop-Rock vom allerfeinsten, das verspricht der Doppel-Abend mit New Horizon und Kai Karle Band. Beide Formationen haben bereits im fideljo auf der Bühne ihre Musik präsentiert und nutzen nun die Gelegenheit an einem Abend ihre stilistischen Strömungen nebeneinander zu präsentieren. New Horizon begeistert mit einer energiegeladenen Mischung aus Rock, Pop und Funk. Alle Musiker verbindet ihre Vorliebe für die Red Hot Chili Peppers. Die Formation um den Mosbacher Songwriter, Sänger und Gitarristen Kai Karle hingegen liefert abwechslungsreichen pulsierenden Deutschen Rock mit Einflüssen aus Pop, Jazz und Ska. Intelligente, witzige und einfühlsame Texte treffen auf eingängige Grooves und Melodien.

Fr. 24. April, 20 Uhr, fideljo, Mosbach, www.fideljo.de