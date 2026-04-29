Rock meets Classic, 08.05.26

Ein besonderes Konzerterlebnis erwartet das Publikum: Eine fünfköpfige Rockband trifft auf ein neunköpfiges Ensemble der Frankfurter Sinfoniker und verschmilzt zu einem gemeinsamen Klangkörper auf der Bühne. Gemeinsam interpretieren sie die größten Rocksongs aller Zeiten«. Initiiert wird das Projekt von Gitarrenlegende Siggi Schwarz, der mit »Rock meets Classic» seit 2015 durch Deutschland tourt. Band und Ensemble entwickeln eine kraftvolle Dynamik und nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Rockgeschichte. Ausnahmesänger Markus Engelstaedter und das virtuose Gitarrenspiel von Siggi Schwarz machen das Projekt zu einem echten Erlebnis.

Rock meets Classic, Fr. 8. Mai, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de